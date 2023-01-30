Вартість яхти російського олігарха Алішера Усманова, яку незаконно перегнали до Туреччини, коштує 5 млн доларів

У Хорватії поліція завершила кримінальне розслідування стосовно чотирьох місцевих громадян, які вивели заарештовану яхту російського олігарха Алішера Усманова з місця її утримання й перегнали в Туреччину, пише HRT. Зазначається, що всіх їх затримано, і вони перебувають під вартою.

Розкішна російська яхта Irina VU зникла з пристані для яхт у Бетіні ще восени. Поліція Спліта нещодавно затримала для допиту вісім осіб, але заарештувала чотирьох.

У процесі кримінального розслідування встановлено, що 58-річний чоловік, який у ролі капітана організував групу з трьох інших осіб віком від 34 до 50 років. Вони разом з двома іншими пасажирами в жовтні 2022 року вийшли на судні Irina VU в міжнародні води.

Яхту було переправлено з Хорватії до Туреччини. Слідство найбільше цікавили подробиці, хто все це фінансував, однак поки дані щодо цього не розголошуються.

За словами підозрюваних, вони не знали, що йдеться про заморожене майно, оскільки на судні не було жодної пломби.

Додамо, що раніше повідомлялося про те, що в хорватської поліції не було інформації, що яхті заборонено перетинати кордон, тому прикордонна служба її пропустила.

Викрадена з Хорватії розкішна яхта Усманова коштує 5 млн доларів.