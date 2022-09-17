15 вересня Рада ЄС офіційно підтвердила продовження на шість місяців санкцій проти 1206 фізичних та 108 юридичних осіб

Після затвердження Радою Європейського Союзу рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, з нього зникли кілька людей. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, сестра російського олігарха Алішера Усманова, наближеного до російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна, Саодат Нарзієва більше не підпадає під російські санкції.

Її включили до санкційного переліку ЄС у квітні. Причиною для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом із Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.

«Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку», – повідомили The Guardian представники сестри російського олігарха.

Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жириновського та колишню дружину російського олігарха Михайла Фрідмана Ольґу Айзіман.

Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не уточнюється. Імовірно, що у випадку Жириновського офіційною причиною стала його смерть.

Як інформував ZAXID.NET, на початку вересня з'явилася інформація про те, що Угорщина вимагає в ЄС зняти санкції з наближених до Путіна олігархів. Зокрема повідомлялося, що Будапешт вимагає вилучити зі списку санкцій Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

У четвер, 15 вересня, Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила продовження на шість місяців санкцій проти 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під санкції «у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України». Попри очікування, Будапешт вирішив усе ж не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії.