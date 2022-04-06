Українофоб Владімір Жиріновський помер у середу, 6 квітня

Російський політик і відомий українофоб Владімір Жиріновський нарешті помер остаточно. Його смерть підтвердив спікер Державної Думи РФ Вячеслав Володін. Раніше про його смерть вже неодноразово повідомляла низка ЗМІ з посиланням на російських політиків, які потім видалили свої повідомлення.

Однак у середу, 6 квітня, спікер Думи Вячеслав Володін повідомив у Telegram, що Владімір Жиріновський помер після тривалої хвороби. Відомо, що останні кілька місяців він сильно хворів та не зʼявлявся на публіці. Лідеру прокремлівської Ліберально-демократичної партії Росії було 75 років.

Нагадаємо, 25 березня російський сенатор Алєксандр Пронюшкін повідомив про смерть Жиріновського у Telegram, однак згодом він видалив своє повідомлення. Після цього спікер Думи РФ Вячеслав Володін повідомив, що Жиріновський живий, однак перебуває у вкрай поганому стані.

Владімір Жиріновский – російський політик та відомий українофоб. Він неодноразово заявляв про необхідність захопити всю Україну, часто публічно висловлювався щодо поділу України між Росією та сусідніми державами і навіть оприлюднив конкретні пропозиції. Відомий також своїми публічними агресивними та неадекватними виступами.

У 2015 році Владімір Жиріновский заявив, що так звані «ДНР» та «ЛНР» створили американці, щоб викачувати з Росії гроші. Генеральна прокуратура у 2018 році встановила причетність російських політиків, у тому числі Жиріновського, до підтримки «ЛНР» та «ДНР».

Також він закликав Росію бомбардувати Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня цього року.

Із 2014 року Владімір Жиріновський був внесений до санкційного списку Євросоюзу та Канади за підтримку анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі.