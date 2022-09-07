Угорщина погрожує завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти РФ, у випадку збереження персональних санкцій проти трьох російських олігархів. Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Його джерела в дипломатичних колах країн ЄС розповіли, що Угорщина добивається скасування персональних санкцій проти олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

У списку підсанкційних осіб наразі 1217 фізичних та 108 юридичних осіб. Усманов та Авен потрапили у нього з початком повномасштабної війни РФ проти України, а Рашніков – у березні.

За словами джерел, Будапешт вимагає вилучити їх зі списку. На додачу, Угорщина добивається винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач прокоментував це повідомлення, заявивши, що «включення певних осіб або організацій до санкційного списку ЄС є недостатньо обґрунтованим».

«Списки санкцій ЄС постійно переглядаються, і постійно виникають занепокоєння щодо того, що включення певних осіб або організацій до санкційного списку є недостатньо обґрунтованим. Однак рішення буде ухвалюватися спільно, і дуже ймовірно, що сфера дії санкційних списків буде розширена», – зазначив він.

Невдовзі ЄС має вчергове продовжити на шість місяців персональні санкції проти російських еліт і представників режиму Путіна. Посли ЄС мають обговорити питання 7 вересня, а саме продовження потрібно узгодити до 15 вересня. Рішення має бути прийняте одностайно.