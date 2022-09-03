Орбан прибув до Москви, щоби попрощатися з колишнім лідером СРСР

Вранці у суботу, 3 вересня, прем’єр Угорщини Віктор Орбан вирушив до Москви на похорон останнього лідера СРСР Міхаїла Горбачова. Про це повідомили угорські медіа з посиланням на керівника прес-служби прем’єра Берталана Хавасі.

Зазначається, що Орбан прибув до Москви, щоби попрощатися з колишнім лідером СРСР.

Окрім Орбана в угорській делегації до Москви прибули політик його партії «Фідес» Тамаш Дойч, історикиня Марія Шмідт, політичний директор Балаш Орбан та юрист Імре Конья.

За інформацією «Української правди», речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав у коментарі РИА Новости, що зустрічі Орбана й президента РФ Владіміра Путіна в рамках цієї поїздки не планується. Відомо, що сам Путін попрощався з померлим Горбачовим у морзі і на похорон не приїде.

Нагадаємо, останній лідер СРСР Міхаїл Горбачов помер ввечері 30 серпня у віці 91 рік. Його поховають сьогодні на Новодівичому кладовищі в Москві. Перед цим в Будинку профспілок відбудеться церемонія прощання.