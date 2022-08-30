Ввечері в вівторок, 30 серпня, помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов. Йому був 91 рік.

Про смерть Михайла Горбачова повідомила низка російських ЗМІ із посиланням на Центральну клінічну лікарню Москви.

«Сьогодні ввечері після важкої і тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов», – повідомила прокремлівська агенція ТАСС із посиланням на ЦКЛ.

Чим саме хворів колишній президент СРСР наразі не відомо. Відомо, що у нього був цукровий діабет та захворювання нирок. Він помер на 92-му році життя.

Михайло Горбачов був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991 рр.), головою президії Верховної Ради СРСР (1988-1989 рр.), головою Верховної Ради СРСР (1989-1990 рр.) і першим та останнім президентом СРСР (1990-1991 рр.). Після невдалого путчу в серпні 1991 року та розпаду СРСР 25 грудня 1991 він пішов у відставку.

У 2016 році в інтервʼю The Sunday Times він заявив, що анексія Криму та приєднання його до Росії у березні 2014 року є правильним рішенням і на місці Владіміра Путіна він би вчинив так само. Після цього йому заборонили вʼїзд в Україну на 5 років.