Якщо ви полюбляєте корисні варіанти закусок, тоді приготуйте хрумкі та поживні стріпси з кабачків. Їх приготування не займе багато часу і всі необхідні інгредієнти точно мають бути вас вдома.

Інгредієнти:

невеликі молоденькі кабачки – 3 шт.;

яйця – 4 шт.;

панірувальні сухарі – 150 г;

твердий сир – 150 г;

улюблені спеції до смаку;

сіль;

кукурудзяне борошно – 200 г.

Спосіб приготування:

Для приготування страви сир потрібно дрібно натерти, після чого змішати його з сіллю, улюбленими спеціями та сухарями. Яйця окремо збиваються до однорідної консистенції. У ще одну тарілку висипте борошно — воно знадобиться для панірування, пише Prostoway.

Кабачки нарізаються брусочками завтовшки приблизно 1,5 см. Кожен шматочок по черзі занурюється спочатку в яйця, потім в борошно, знову в яйця, а далі – в суміш із сухарями та сиру.

Підготовлені кабачки викладаються рядами на деко, застелене пергаментом. Випікати їх потрібно в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин до утворення золотистої скоринки.