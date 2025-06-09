Хрумкі стріпси з кабачків. Рецепт дня0
До теми
- 5 легких страв із кабачків на кожен день ZAXID.NET
- Легка кабачкова паста з куркою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Кабачкові оладки за 10 хвилин. Рецепт дня ZAXID.NET
Якщо ви полюбляєте корисні варіанти закусок, тоді приготуйте хрумкі та поживні стріпси з кабачків. Їх приготування не займе багато часу і всі необхідні інгредієнти точно мають бути вас вдома.
Інгредієнти:
- невеликі молоденькі кабачки – 3 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- панірувальні сухарі – 150 г;
- твердий сир – 150 г;
- улюблені спеції до смаку;
- сіль;
- кукурудзяне борошно – 200 г.
Спосіб приготування:
Для приготування страви сир потрібно дрібно натерти, після чого змішати його з сіллю, улюбленими спеціями та сухарями. Яйця окремо збиваються до однорідної консистенції. У ще одну тарілку висипте борошно — воно знадобиться для панірування, пише Prostoway.
Кабачки нарізаються брусочками завтовшки приблизно 1,5 см. Кожен шматочок по черзі занурюється спочатку в яйця, потім в борошно, знову в яйця, а далі – в суміш із сухарями та сиру.
Підготовлені кабачки викладаються рядами на деко, застелене пергаментом. Випікати їх потрібно в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин до утворення золотистої скоринки.