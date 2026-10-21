Хрусткі картопляні вафлі з беконом. Рецепт дня
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Хрусткі картопляні вафлі з беконом, яйцем і гострою аджикою стануть оригінальною альтернативою звичним дерунам. Завдяки вафельниці картопляна основа набуває апетитної золотистої скоринки, а начинка робить страву ситною. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|400 г
|Яйця
|3 шт.
|Пшеничне борошно
|2 ст. л.
|Вершкове масло
|20 г
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Олія
|1 ст. л.
|Бекон
|100 г
|Гостра аджика
|до смаку
|Мед
|2 ч. л.
|Свіжий шпинат
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте й почистьте картоплю. Помийте та обсушіть шпинат. Заздалегідь дістаньте з холодильника бекон і яйця.
Крок 2
Натріть картоплю на середній або дрібній тертці та добре відтисніть зайву рідину. Додайте одне яйце, розтоплене вершкове масло, сіль і чорний перець. Перемішайте, всипте борошно й вимішайте до однорідності.
Крок 3
Розігрійте вафельницю та змастіть її панелі олією. Викладіть картопляну масу, рівномірно розподіліть і закрийте прилад. Випікайте вафлі 6–8 хвилин до золотистої скоринки.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте сковороду й обсмажте бекон з обох боків до рум’яності та хрусткості. Перекладіть його на тарілку. На тій самій сковороді посмажте два яйця, щоб білки повністю приготувалися, а жовтки залишилися рідкими.
Крок 5
Обережно вийміть готові картопляні вафлі та перекладіть на решітку, щоб вони залишилися хрусткими.
Крок 6
Зберіть вафлебургери: злегка полийте медом одну картопляну вафлю, викладіть листя шпинату, бекон і яєчню. Додайте гостру аджику та накрийте другою вафлею.
Крок 7
Подавайте страву одразу, поки картопляні вафлі залишаються хрусткими, а яйця – теплими.