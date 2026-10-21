Хрусткі картопляні вафлі з беконом, яйцем і гострою аджикою стануть оригінальною альтернативою звичним дерунам. Завдяки вафельниці картопляна основа набуває апетитної золотистої скоринки, а начинка робить страву ситною. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 400 г Яйця 3 шт. Пшеничне борошно 2 ст. л. Вершкове масло 20 г Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець до смаку Олія 1 ст. л. Бекон 100 г Гостра аджика до смаку Мед 2 ч. л. Свіжий шпинат до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте й почистьте картоплю. Помийте та обсушіть шпинат. Заздалегідь дістаньте з холодильника бекон і яйця.

Крок 2 Натріть картоплю на середній або дрібній тертці та добре відтисніть зайву рідину. Додайте одне яйце, розтоплене вершкове масло, сіль і чорний перець. Перемішайте, всипте борошно й вимішайте до однорідності.

Крок 3 Розігрійте вафельницю та змастіть її панелі олією. Викладіть картопляну масу, рівномірно розподіліть і закрийте прилад. Випікайте вафлі 6–8 хвилин до золотистої скоринки. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розігрійте сковороду й обсмажте бекон з обох боків до рум’яності та хрусткості. Перекладіть його на тарілку. На тій самій сковороді посмажте два яйця, щоб білки повністю приготувалися, а жовтки залишилися рідкими.

Крок 5 Обережно вийміть готові картопляні вафлі та перекладіть на решітку, щоб вони залишилися хрусткими.

Крок 6 Зберіть вафлебургери: злегка полийте медом одну картопляну вафлю, викладіть листя шпинату, бекон і яєчню. Додайте гостру аджику та накрийте другою вафлею.