Право на дострокове розірвання договору мають і орендар, і власник житла

Орендодавці часто наголошують, що здають квартиру в оренду на тривалий термін – не менше року. Проте в житті можуть статися різні зміни, що вимагатимуть дострокового розірвання договору. За яких умов це можна зробити, пише сайт «Новини.Live».

Права орендаря

Цивільний кодекс України (ЦКУ) чітко визначає ситуації, коли орендар має право припинити договір оренди достроково. Про це йдеться в статті 784 ЦКУ. Це наступні ситуації:

невідповідність якості житла умовам договору (аварійний стан, відсутність опалення чи водопостачання тощо);

невиконання власником обов’язків щодо капітального ремонту, якщо таке зобов’язання прописане в договорі.

Окрім законодавчих підстав, договір оренди може містити додаткові умови розірвання, узгоджені сторонами:

аварійний стан будинку, що виник не з вини сторін;

форс-мажорні обставини, такі як воєнні дії, природні катаклізми чи карантинні обмеження;

зміна екологічних умов, що робить проживання небезпечним.

Терміни розриву договору

За ст. 763 ЦКУ, орендар має повідомити орендодавця про бажання достроково розірвати договір не пізніше, ніж за три місяці до припинення проживання, якщо інше не встановлено угодою. Проте в більшості випадків термін може бути скорочений, особливо якщо власник не виконує умови договору. Найчастіше в договорах прописують вимогу про повідомлення за місяць до планованого виселення з квартири.

Повідомлення має бути письмовим: лист з повідомленням, email із підтвердженням прочитання або нотаріально завірений документ.

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Якщо закон не діє

Якщо орендодавець відмовляється визнавати підстави для розірвання, орендар може:

звернутися до суду з вимогою розірвання договору через істотне порушення з боку власника;

зібрати докази: фото, акти незалежних експертів, скарги до ЖЕКу тощо.

Чи поверне власник заставу

Це важливе питання має бути чітко прописане в договорі оренди. Якщо дострокове розірвання викликане порушеннями з боку орендодавця, застава має бути повернена повністю. Якщо ж ініціатива належить орендарю без вагомих причин, частину чи всю суму можуть утримати як компенсацію.

Акт прийняття-передання житла при виїзді має бути обов’язково підписаний обома сторонами. Це убезпечить від безпідставних претензій.

Права орендодавця

Орендодавець також має право ініціювати дострокове розірвання договору за певних умов, передбачених статтями 782-783 ЦКУ:

несплата оренди протягом трьох місяців поспіль;

використання квартири не за призначенням (наприклад, здача квартири в суборенду без згоди власника);

загроза пошкодження майна через недбалість орендаря;

необхідність використання житла для проживання власника чи його сім’ї (з попередженням за два місяці).

Варто пам’ятати, що у випадку відсутності письмового договору між орендарем та орендодавцем, посилатися на домовленості та закон не вийде. Також у договорі всі деталі мають бути прописані чітко. До документу варто долучити фото квартири при в’їзді, щоб уникнути суперечок. Окрім того, під час війни в Україні не варто забувати про пункт про форс-мажорні обставини в договорі.