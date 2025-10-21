Американський телесеріал «Втеча з в’язниці» виходив із 2005 по 2009 рік

Стрімінговий сервіс Hulu готує нову версію популярного серіалу 2000-х «Втеча з в’язниці». Проєкт отримав дозвіл на пілотну серію ще у грудні 2024 року, а тепер переходить у повноцінне виробництво. Про це повідомляє Variety.

У новій історії глядачів чекають зовсім інші герої, але дія відбуватиметься в тому самому всесвіті, що й в оригінальному серіалі. За сюжетом, ексвійськова, яка стала наглядачкою у одній із найнебезпечніших в'язниць Америки, готова на все, аби врятувати коханого.

Головні ролі зіграють Емілі Браунінг, Дрейк Роджер, Лукас Гейдж, Клейтон Карденас, Дж. Р. Борн, Джорджі Флорес та Майлз Буллок.

Автором і виконавчим продюсером нового став Елджін Джеймс, який також зняв пілотну серію. Серед продюсерів – творець оригіналу Пол Шерінґ. Виробництвом займається 20th Television.

Нагадаємо, серіал «Втеча з в'язниці» виходив на телеканалі Fox упродовж п'яти сезонів. Голоівні ролі зіграли Домініка Парселла та Вентворта Міллера.