Хвилясті будівлі вливаються в озерний ландшафт і повторюють силуети гір

На узбережжі озера в Тирані, Албанія, нідерландська студія JA Joubert Architecture завершила будівництво серії хвилястих багатофункціональних веж. Про це пише сайт «Нерухомі» з посиланням на Dezeen.

Комплекс Lake Views має площу в 135 тис. м² і складається зі 1150 квартир. Також в комплексі є громадські та комерційні простори.

Будівлі спроєктували хвилястої форми, щоб вони гармонійно «вливалися» в рельєф. Окрім того, це допомогло уникнути одноманітності в забудові. Також усі вежі мають каскадні зелені тераси, що повторюють силуети навколишніх гір. Комплекс має і пішохідний двір із зеленими алеями, що поєднують комерційні простори. Під землею – трирівневий паркінг.

Житловий комплекс на березі озера в Тирані (фото Dezeen)