Ігрові ноутбуки від ASUS

Цього сезону варто звернути увагу на дві унікальні моделі ноутбуків ASUS: ROG Zephyrus G16 (GA605) та TUF Gaming A16 (FA608). Ці пристрої поєднують високу продуктивність, інноваційні технології та стильний дизайн, що робить їх ідеальними для ігор, роботи, навчання та творчих проектів.

Для геймерів і творчих професіоналів ROG Zephyrus G16 стане бездоганним вибором. Він оснащений передовим процесором AMD Ryzen 9 AI HX 370 із модулем штучного інтелекту та потужною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, що забезпечує легку роботу навіть з найвимогливішими іграми чи творчими завданнями. Цей ноутбук відмінно підходить для відеомонтажу, 3D-моделювання та інших ресурсомістких проектів.

Його 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц та 100% охопленням колірного простору DCI-P3 гарантує точну передачу кольорів і плавність зображення. Такий екран чудово підходить не лише для геймерів, а й для дизайнерів та фотографів.

Ультратонкий алюмінієвий корпус завтовшки лише 1,49 см і вагою 1,85 кг робить Zephyrus G16 портативним і стильним. А унікальне матричне підсвічування на кришці додає пристрою характеру. Тривалий час автономної роботи та підтримка заряджання через USB-C забезпечують комфорт навіть у подорожах.

Цей ноутбук підходить для сучасного ритму життя, адже обʼєднує продуктивність із практичними інструментами для реалізації найсміливіших ідей.

TUF Gaming A16 створений для тих, хто шукає баланс між потужністю та портативністю. Його 16-дюймовий екран із роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 165 Гц забезпечує плавну графіку й реалістичне зображення. Завдяки AMD Ryzen 9 AI HX 370 та NVIDIA GeForce RTX 4060, ноутбук легко впорається з найновішими іграми та ресурсомісткими завданнями.

Пристрій пройшов випробування за військовим стандартом MIL-STD-810H, що гарантує його надійність навіть у надскладних умовах. Зручний для перенесення завдяки вазі 2,2 кг та товщині 17,9 мм, він стане надійним супутником для роботи й розваг у дорозі.

Його клавіатура з RGB-підсвічуванням і технологією Overstroke забезпечує чутливість клавіш, а збільшений тачпад мінімізує випадкові натискання. Усі необхідні порти та надійний модуль бездротового зв’язку додають пристрою функціональності.

З акумулятором на 90 Вт·год і підтримкою USB-C заряджання цей ноутбук здатний працювати довше без підключення до мережі.

Додаткова гарантія за відгук

Придбавши ROG Zephyrus G16 або TUF Gaming A16, ви можете отримати додатковий рік гарантії, поділившись враженнями на офіційному сайті ASUS. Дізнатися більше про цю пропозицію можна на сторінці «Ваш голос має значення».

Придбати ноутбуки ASUS – легко завдяки широкій мережі партнерів. Також це можна зробити в офіційному онлайн-магазині компанії, який гарантує якісне обслуговування та швидку доставку по всій Україні (за винятком тимчасово окупованих територій).