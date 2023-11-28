Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа разом з іншими приватними інвесторами профінансували створення художнього фільму «Буча». Він розповідає про трагічні події під час окупації російськими військами Київської області в перші тижні повномасштабного вторгнення.

Художній фільм створений за гроші виключно приватних інвесторів-меценатів. Про це бізнесмен розповів у своєму Facebook.

Минулого тижня Ігор Мазепа разом з сценаристом та продюсером Олександром Щуром та режисером Станіславом Тіуновим провели презентацію робочої версії фільму для української бізнес спільноти. Також планується презентація у Львові та Дніпрі.

За словами Мазепи, подібні проєкти – це вклад бізнесу у протидію російській пропаганді та боротьба на культурному фронті, яка також надважлива. Особливо задля збереження консолідованої підтримки західних країн, яку намагається зруйнувати рф: «Нещодавно ворог по замовленню Міноборони зняв свій «фільм» «Свидетель», який розповідає про «свавілля українських нацистів» у Київський області».

Інвестбанкір анонсував покази «Бучі» в січні-лютому в Конгресі США, Бундестазі, європейських парламентах та топових університетах світу. Крім того, матеріли фільму вже продемонстровані на кінофестивалі в Торонто та спеціальному заході в Нью-Йорку, презентації на ключових міжнародних фестивалях також вже заплановані.

Наразі відбувається фінальна стадія постпродакшену і скоро фільм вже буде готовий до широкого прокату.