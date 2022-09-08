Ми уже пропонували одеській варіант ікри з баклажанів. Сьогодні пропонуємо її середземноморський варіант.

Інгредієнти:

баклажани 1 кг.

часник 2 зубчики

оливкова олія 125 мл

сік 1-2 лимонів

1/2 червоної цибулини

сіль, перець, остра паприка за смаком

маслини 100 гр.

Ідеально пасує до риби або просто як намазка на хліб (фото Régal)

Баклажани запекти в духовці (пекти при 200° 40-45 хв.), охолодити та зняти шкірку. М'якоть подрібнити в блендері або ножем.

Часник дрібно порізати, розтерти з сіллю, додати до баклажанового пюре разом з лимонним соком, оливковою олією та натертою на дрібній тертці (або дуже дрібно нарізаною) цибулею.

Посолити, поперчити, додати порошок гострої паприки. З маслин видалити кісточку, дрібно нарізати та додати до ікри. Добре перемішати.