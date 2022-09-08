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Середземноморська ікра з баклажанів з маслинами. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ми уже пропонували одеській варіант ікри з баклажанів. Сьогодні пропонуємо її середземноморський варіант.
Інгредієнти:
- баклажани 1 кг.
- часник 2 зубчики
- оливкова олія 125 мл
- сік 1-2 лимонів
- 1/2 червоної цибулини
- сіль, перець, остра паприка за смаком
- маслини 100 гр.
Ідеально пасує до риби або просто як намазка на хліб (фото Régal)
Баклажани запекти в духовці (пекти при 200° 40-45 хв.), охолодити та зняти шкірку. М'якоть подрібнити в блендері або ножем.
Часник дрібно порізати, розтерти з сіллю, додати до баклажанового пюре разом з лимонним соком, оливковою олією та натертою на дрібній тертці (або дуже дрібно нарізаною) цибулею.
Посолити, поперчити, додати порошок гострої паприки. З маслин видалити кісточку, дрібно нарізати та додати до ікри. Добре перемішати.
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