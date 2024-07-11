Індустріальний парк в Червонограді зареєстрували у квітні

Депутати Червоноградської міської ради на Львівщині у четвер, 11 липня, проголосували за затвердження керуючої компанії для індустріального парку «Червоноград». Про це ідеться на Facebook-сторінці міськради.

У конкурсі з вибору керуючої компанії перемогло ТОВ «Скіфський степ» із Запоріжжя. Найближчим часом планується зустріч керівника компанії із депутатами.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України вніс індустріальний парк «Червоноград» у реєстр індустріальних парків 2 квітня.

В індустріальному парку площею 63 га планується створити 3250 робочих місць. Зосереджені тут підприємства будуть орієнтовані на переробну промисловість: виробництво харчових продуктів, меблів, паперу та паперових виробів, неметалевої мінеральної продукції, готових металевих виробів, машин і устаткування, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, на деревообробку, виготовлення виробів з деревини та корка.

Також на території парку проводитимуться науково-технічні дослідження, працюватимуть лабораторії, в тому числі з незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

ТОВ «Скіфський степ», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Запоріжжі 17 років тому. Основний вид діяльності – надання в оренду чи експлуатацію власного і орендованого нерухомого майна. Співвласниками компанії є Марина Мацегорова і Борис Шестопалов.

Борис Шестопалов – відомий у Запоріжжі підприємець, пов’язаний із металургією, виробництвом хліба та низкою інших галузей. Зокрема, він є засновником GFS Group, що має договори на постачання продуктів із ЗСУ та постачає продукти міжнародним організаціям, що працюють в Україні – World Central Kitchen та World Food Programme. Марина Мацегорова – його бізнес-партнерка у багатьох проєктах.