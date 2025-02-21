Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 лютого, ухвалив рішення про вилучення індустріального парку «СІГМА Парк Яричів» на Львівщині з державного реєстру індустріальних парків. Про це повідомила пресслужба міністерствам економіки.

Підставою вилучення вказане те, що впродовж двох років після створення в індустріальному парку не були обрано керуючу компанію. Окрім того, парк не провадив господарської діяльності, не залучав учасників тощо.

«Виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, парк може повторно подати документи на внесення до реєстру через пів року.

Як писав ZAXID.NET, 2017 току Львівська ОДА та ТзОВ «Індустріальний парк «СІГМА Парк Яричів» підписали меморандум щодо створення індустріального парку у селі Старий Яричів колишнього Кам’янка-Бузького району на ділянці 34 га.

Тоді співзасновник компанії Роман Процак повідомляв, що на території індустріального парку буде один із найбільших логістичних комплексів у Західній Україні площею 30 тис. м2. Також планували збудувати приміщення для 10 великих та 30 малих підприємств, які мали створити близько 2,5 тис. робочих місць.

Будівництво мало стартувати у квітні 2017 року, проте відтоді жодних зрушень на території планованого парку не було.