У суботу, 26 лютого, близько 9 години ранку з'явилася інформація про висадку російського десанту біля міста Броди на Львівщині, яку поширили деякі впливові політики. Цю інформацію підтвердило і командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ. Однак представники СБУ заявляють, що жодної висадки десанту не було, а у повітрі працювали українські гелікоптери.

Вранці Бродівська міськрада попередила мешканців, що над містом працюватиме українська авіація. «В районі сіл Лешнівського напрямку (біля Білявців та в напрямку Лопатина) та біля Бродів буде працювати українська авіація. Просимо мешканців зберігати спокій, повідомляти старості або у поліцію, якщо побачите підозрілих осіб, ворожі знаки тощо», – йдеться в офіційному повідомленні.

Згодом низка політиків та депутатів повідомили про бій під Бродами.

«В районі Бродів о 9 ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей. Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина», – заявив як правило добре поінформований мер Львова Андрій Садовий. Це ж повідомлення дослівно продубльоване і на офіційній сторінці Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

«Російські десантники намагаються висадитися у Бродах на Львівщині. Три гелікоптери. Груз 200 вже готується виїхати до Росії. Російські солдати – краще здавайтеся ЗСУ, ви не уявляєте, що з вами зроблять місцеві жителі», – написав нардеп Олексій Гончаренко.

«На околиці Бродів бої! Російського вантажу 200 побільшає», – написав депутат Львівської облради Олександр Ганущин.

Проте інформацію про висадку десанту заперечує управління СБУ у Львівській області. Один з місцевих силовиків у Бродах також підтвердив ZAXID.NET, що висадки десанту не було, а у повітрі працювали українські гелікоптери, проте у районі були помічені ймовірно диверсійно-розвідувальні групи противника.

«По Бродах абсолютно інформація не підтверджена. Жодної висадки десанту не було. Жодної ворожої групи у Бродах не було. Аеродром під контролем Нацгвардії. Вертоліт на відео, який піднімався, – це наш вертоліт», – водночас заявив під час брифінгу голова ОДА Максим Козицький.

Пізніше у своєму зверненні президент Володимир Зеленський зазначив: «Львів та інші міста західної України, які піддаються атакам з повітря, тримаються стійко. Молодці».

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET