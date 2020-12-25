В Україні вчителів примусять заклеювати у підручниках із хімії скандальний текст про соду, яка нібито лікує рак, повідомляє ZN.ua з посиланням на лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах.

Як зазначено в листі, видавництво «Грамота» підготувало вклейки з новим текстом, який рекомендують наклеїти на скандальний. Тепер замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль.

«Просимо довести зазначену інформацію до відома вчителів та організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника «Хімія. 9 клас», – наголошується в листі.

Нагадаємо, раніше в підручнику з хімії для 9 класу виявили поради пити водний розчин соди для «профілактики і лікування онкозахворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту, пом’якшення кашлю при застуді» тощо.

Попри обурення громадськості, авторка підручника Марія Савчин заявила, що кричущої помилки в тексті немає, адже, за її словами, соду використовують разом із хіміотерапією, бо вона нібито пом’якшує її. Саму інформацію авторка взяла з сумнівних джерел.

Підручник надрукували накладом 40175 примірників у 2017 році.

Міністерство освіти 24 листопада 2020 року заявило, що не відкликатиме свою рекомендацію зі скандального підручника.