У підручнику з хімії для 9 класу, який Міністерство освіти і науки України рекомендувало ще у 2017 році, знайшли інформацію про те, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Попри те, що доказова медицина не підтверджує цю інформацію, міністерство не скасовуватиме рекомендацію для цього підручника.

Відомо, що авторка підручника Марія Савчин взяла інформацію про такі властивості соди з сайту «Всеукраїнської асоціації пенсіонерів», але у Міносвіти на запит «Громадського»відповіли, що авторка посилалася на американське джерело, але «через недогляд» не вказала його.

Також у Міносвіти заявили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Там додали, що у школі в учнів мають сформуватися компетентності, а для цього потрібне залучення різних навчальних ресурсів, що дозволить «критично оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, зокрема й хімічну». До того ж, як зауважили в міністерстві, інформацію в підручнику подали не як основну, а як допоміжну з позначкою «Увага!» та з застереженням порадитися з лікарем.

Також журналісти у своєму запиті поцікавилися позицією Міністерства освіти щодо соди і отримали відповідь про те, що вона має «цілющі властивості»: «Обеззброює ракові клітини, полегшує лікування від алкогольної та наркотичної залежностей, вирішує проблеми зі серцевим ритмом, усуває непотрібні скупчення у суглобах і хрящах, поліпшує пам'ять та увагу, заповнює втрату рідини в організмі», – переказали у міністерстві статтю зі сайту «Укрмедіа», у якій цитується радянський лікар Іван Неумивакін – прихильник альтернативної та космічної медицини. При цьому сайт «Укрмедіа» у своїх контактах не зазначає жодної інформації, крім електронної пошти, також невідомо, хто є його головним редактором та авторами публікацій і не зазначено про принципи їхньої роботи.

Крім Неумивакіна, у відповіді МОН згадується італійський лікар Туліо Сімончіні, який «у своїй теорії стверджує, що рак це грибкове захворювання і для боротьби з ним не потрібно використовувати хіміотерапію». У 2006 році його позбавили права займатися медичною діяльністю. Він вважає, що рак можна вилікувати розчином соди та використовував свій метод у «лікуванні». У 2012 році загинув пацієнт, якого «лікували» таким чином.

Також у Міносвіти процитували нобелівського лауреата у галузі фізіології та медицини Отто Варбурга, який на початку 20 століття довів, що однією з причин виникнення раку є «порушення засвоєння клітинами кисню через закислення організму».

Лікарі та експерти, яких опитали журналісти, наголосили, що порадами з підручника користуватися не варто.

По-перше, пиття соди не змінює рівень кислотності у всьому організмі, а лише нейтралізовує шлункову кислоту.

По-друге, немає жодних офіційних рекомендацій застосовувати харчову соду для профілактики й лікування онкологічних захворювань, а також немає даних доказової медицини щодо виправданості таких порад. Пиття соди чи її внутрішньовенне введення не зменшують можливості розвитку раку. Існує безліч чинників, які призводять до онкозахворювань, зокрема генетична схильність, радіоактивне випромінювання, гормональні порушення, але не кислотність.

По-третє, сода не відбілює зуби, а знищує зубну емаль.