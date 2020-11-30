На сцені Львівської національної філармонії музиканти презентують проект Beethoven 250

Оркестр INSO-LVIV підготував концерт до 250-річчя Бетховена. 3 грудня 2020 року на сцені Львівської національної філармонії музиканти презентують проект Beethoven 250. До програми увійшов Потрійний концерт, концерт для скрипки з оркестром D-dur. У концерті візьмуть участь солісти Валерій Соколов (скрипка), Роман Лопатинський (фортепіано), Олексій Шадрін (віолончель).

Концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано, відомий також як Потрійний концерт вважається одним із найскладніших творів Бетховена. Він був написаний композитором у 1803 р, а в 1804 опублікований видавництвом Breitkopf & Hartel. Вибір соло інструментів робить його фактично концертом для фортепіанного тріо, і це єдиний концерт Бетховена для понад одного соло інструменту.

Єдиний у Бетховена і Концерт для скрипки з оркестром (1806, op. 61) належить до найскладніших творів скрипкового репертуару. Справа не стільки в технічних труднощах, які не мають самодостатньої цінності, скільки в глибині змісту, що вимагає високої виконавської зрілості. Бетховен присвятив Скрипковий концерт своєму другу дитинства Стефану фон Бройнінг. Офіційна критика не відразу гідно оцінила новий шедевр Бетховена. Однак чудова музика швидко завойовувала популярність у слухачів і виконавців, і незабаром Скрипковий концерт Бетховена став справжньою перлиною скрипкового репертуару світу.

Твори виявились настільки складними, що оркестр був змушений відмовитись від ідеї провести концерт без диригента, однак за словами керівництва оркестру, твори надзвичайно складні, а розсадка оркестру через вимоги дотримуватись дистанції не дає впевності оркестру, щоб грати без диригента. А під чиїм керівництвом зіграє оркестр буде приємною несподіванкою для шанувальників оркестру.

Тож наразі, про солістів.

Валерій Соколов є одним з найбільш затребуваних у світі молодих скрипалів, який отримав визнання завдяки технічній бездоганності гри, емоційності і художній зрілості у виконанні найскладніших творів скрипкового репертуару. Валерій родом з Харкова. Зараз Валерія Соколова запрошують до співпраці відомі симфонічні колективи світу. Він грав з Національним оркестром Франції, Оркестром «Філармонія» (Лондон), Стокгольмським філармонічним оркестром, Симфонічним оркестром Роттердама (Нідерланди), Клівленда і Токіо, Цюрихським філармонічним оркестром Тонхалле і Зальцбурзьким «Моцартеум», Оркестром Північно-Німецького радіо (Ганновер) і багатьма іншими.

Роман Лопатинський народився у Києві. Виступав із філармонічними оркестрами Дніпра, Львова, Києва. Має фондові записи на українському (камерна музика, концерт з оркестром) та німецькому радіо (концерт з оркестром).

Олексій Шадрін народився у Харкові. Із 2016 року Олексій Шадрін навчається в Кронберзькій музичній академії під керівництвом Франса Гельмерсона. Його навчання покриває Стипендія Ніколаса Грубера.

Нагадаємо, що 2020 рік присвячений 250-річчя видатного композитора, тож кожен театр чи концертний зал вважає за необхідне наповнити свій репертуар творими Бетховена.

Проте через карантинну перерву для культурної індустрії, небагатьом вдалося втілити грандіозні плани: найбільші фестивалі та локальні проекти були закритими або переходили в digital-формати. Але музика віденського класика в найбільш мовчазний рік продовжує звучати. Саме тому оркестр INSO-LVIV присвячує цілий концерт творчості великого композитора.