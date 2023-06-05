У грі можна контактувати з будівничими замку XVII ст.

Інститут Polonika відтворив у стилістиці гри Minecraft пам’ятки у різних частинах світу, які пов’язані з польською історією. Серед них є Підгорецький замок з Львівщини. Про це повідомили на сторінці Інституту 5 червня.

Гравці Minecraft можуть переміститися на початок XVII століття, зустрітися з власником гетьманом Станіславом Конецпольським і допомогти йому збудувати замок, повідомляють розробники.

«У грі, окрім дослідження забудови, учасники можуть зустрітися з віртуально створеними фігурами польських засновників чи будівничих цих об’єктів, виконати завдання для них, дізнатися про історію цих місць та поляків, пов’язаних з ними, та грати в багато міні-ігор», – пояснюють в Polonika.

Також там додають, що палац у Підгірцях внесено до списку World Monuments Watch як одну з найцінніших світових пам’яток, якій загрожує знищення.

Проект «Polonika в Minecraft» існує з 2021 року. Вже створено 13 об’єктів Minecraft. Серед інших відтворених Інститутом Polonika світових пам’яток, пов’язаних польськими будівничими чи власниками їх, є:

міст Бенджаміна Франкліна у Філадельфії, США, побудований Рудольфом Моджеєвським;

будинок міської ради в Баку, Азербайджан, за проектом Юзефа Гославського;

замок у Монтрезорі у Франції, яким володів Ксаверій Браницький;

Будинок стрільця у Гродні.

Щоб спробувати побавитися з будівництвом Підгорецького замку, треба виконати інструкцію розробників: «Участь у грі безкоштовна. Досить мати легальну копію Minecraft Java Edition (1.17.1) і увійти в гру на сервері: polonika.pl. IP 146.59.52.207».