Учасники пройшли 9 турів змагань на ерудицію, а найкращі отримали цінні подарунки

У середу, 7 травня, у Львові відбулись фінальні етапи інтелектуальних ігор Lviv School Quiz 2025 серед учнів 8-9 класів та педагогів. Журі оголосило трійку переможців у кожній категорії, які отримали медалі, кубки, сертифікати для проведення дозвілля та грошові винагороди.

Як повідомила Львівська міська рада, учасникам ставили запитання з географії, літератури, музики, природознавства, історії, науки, техніки. Упродовж відведеного часу учасники опрацьовували завдання та давали відповіді, за що їм нараховували бали.

«Діти мають вправлятись у навчанні не лише в класичній формі – на уроці, пишучи контрольну, але й у таких незвичних, неформальних умовах. Що ж до педагогів, то для них це також чудова нагода класно провести час, інтегруватись в освітнє середовище, поспілкуватися з колегами за межами закладу, поділитись корисним досвідом. Тому вже третій рік у Львові відбувають шкільні інтелектуальні квізи, де учасники спершу на рівні шкіл, а пізніше – на рівні районів та міста змагаються в ерудиції в такому захопливому, азартному форматі», – розповів директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк.

У фіналі Lviv School Quiz серед педагогів та серед учнів зіграло по 21 команді. Учасники пройшли 9 турів змагань на ерудицію, а найкращі отримали цінні подарунки та грошові винагороди.

Фото Львівської міської ради

Трійка переможців серед учнів:

Перше місце виборола команда Львівського фізико-математичного ліцею . Переможці отримали кубок, брендовані медалі, сертифікати на лазертаг у пейнтбольний клуб DELTA, сертифікат на сплав на байдарках від KAVA та грошову винагороду в розмірі 5000 гривень для кожного учасника команди.

. Переможці отримали кубок, брендовані медалі, сертифікати на лазертаг у пейнтбольний клуб DELTA, сертифікат на сплав на байдарках від KAVA та грошову винагороду в розмірі 5000 гривень для кожного учасника команди. Друге місце отримала команда НВК «Школа-гімназія Шептицьких» . Діти отримали кубок, брендовані медалі, сертифікати на лазертаг у пейнтбольний клуб DELTA та грошову винагороду в розмірі 3000 гривень для кожного учасника.

. Діти отримали кубок, брендовані медалі, сертифікати на лазертаг у пейнтбольний клуб DELTA та грошову винагороду в розмірі 3000 гривень для кожного учасника. Третє місце здобула Львівська правнича гімназія. Школярі отримали кубок, брендовані медалі, сертифікати на лазертаг у пейнтбольний клуб DELTA та грошову винагороду в розмірі 2000 гривень для кожного.

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Переможці серед вчителів:

Першість у ліцею №70 . Переможці отримали кубок, квитки в театр імені Лесі Українки для кожного учасника команди та сертифікат на квіз від ГлуздоГерць.

. Переможці отримали кубок, квитки в театр імені Лесі Українки для кожного учасника команди та сертифікат на квіз від ГлуздоГерць. Друге місце здобула команда школи №60 . Вона отримала кубок, квитки у Львівський органний зал для кожного учасника та сертифікат на квіз від ГлуздоГерць.

. Вона отримала кубок, квитки у Львівський органний зал для кожного учасника та сертифікат на квіз від ГлуздоГерць. Третє місце вибороли педагоги ліцею №45. Їм вручили кубок і сертифікат на квіз від ГлуздоГерць, а кожному учаснику команди – квитки у Львівський органний зал.

Lviv School Quiz – це інтелектуальні змагання на загальну ерудицію. Участь у ньому щорічно беруть учні 4-го і 8-9-го класів, а також педагоги загальноосвітніх та мистецьких шкіл, закладів позашкілля і профтехосвіти.