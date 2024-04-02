Учасниками заходу стали майже 60 зацікавлених у спорті дітей

30 березня в Епіцентрі у Львові стартував спільний проект компаній Intersport, Епіцентр та Національного олімпійського комітету України «Intersport – Дітям Героїв».

Учасниками заходу стали майже 60 зацікавлених у спорті дітей, підопічних Благодійного фонду «Діти Героїв» віком від 5 до 17 років. Їхні батьки загинули внаслідок повномасштабної війни в Україні. Дітлахи долучилися до олімпійського свята за участю відомих українських спортсменів.

«Повір у себе так, як ми віримо в тебе» – слоган, який став лейтмотивом проекту та спортивного дійства для дітей загиблих Героїв. Багаторазові чемпіони та призери Олімпійських ігор різних років, чемпіони світу та Європи, переможці міжнародних та всеукраїнських змагань на власному прикладі розповіли дітям про ті якості, які їм будуть необхідні для успіхів у спорті. А спортивні вікторини, руханки, естафети з м’ячем додали дітям позитивних, яскравих, незабутніх емоцій.

«Ви ніколи не знаєте, якими сильними ви є, поки не зробите крок вперед», – сказав свого часу Майкл Джордан. І саме для того, щоб розкрити потенціал та надихнути на досягнення своїх особистих та великих перемог дітей, які втратили батьків під час війни, ми започаткували соціально-спортивну ініціативу «Intersport – Дітям Героїв». Перший захід пройшов в Intersport у Львові, куди були запрошені підопічні фонду та спортсмени НОКу. У рамках цього заходу Intersport здійснив спортивні мрії кожної дитини. Очі дітей під час свята світилися щастям. Мріємо, щоб саме таким було їх дитинство – спортивним та щасливим. Бо спорт – це шлях, який вчить перемагати!» – зазначила Юлія Максименко, директор Intersport Україна.

На завершення олімпійського свята відомі спортсмени вручили подарунки, про які діти мріяли: велосипеди, самокати, спортивні костюми, кросівки, м’ячі, набори для гри у бадмінтон, волейбол та теніс, а також роликові ковзани, боксерські рукавиці, гантелі, фітнес-спорядження, наплічники тощо. Спортивні мрії дітей допомогли втілити Епіцентр та Intersport.

«Компанія «Епіцентр» продовжує допомагати дітям! Дарунки, про які вони лише мріяли, стали для багатьох з них повною несподіванкою. Велосипеди, самокати, бутси, футбольні м’ячі – все, що допоможе втілити їхні спортивні та життєві мрії, ми з радістю подарували дітям. Будемо і надалі підтримувати дітей та продовжимо такі спортивні зустрічі в інших містах України», – зазначила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

Учасники проекту розповіли, що тепер знають, як розпочати свою спортивну кар’єру і якщо дуже захотіти, то можливо досягнути найвищих вершин.

«Кожна дитина заслуговує на щастя та можливість реалізувати свої мрії. Проект «Intersport – Дітям Героїв» – це внесок наших партнерів у те, щоб подарувати дітям загиблих Героїв віру в себе, радість та натхнення. З власного досвіду ми знаємо, що такі заходи позитивно впливають на загальне самопочуття дітей, тож нам потрібно достатньо ресурсів, аби мати можливість і надалі підтримувати дітей в такому ж руслі», – сказала Тетяна Новицька, СЕО БФ «Діти Героїв».

До заходу також доєдналася велика група відомих олімпійців України, серед яких:

срібний призер Олімпійських ігор-2008 Юрій Сухоруков (кульова стрільба);

чемпіон та багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Віталій Вергелес (веслування);

учасники Олімпійських ігор Роман Бондарук (кульова стрільба), Антон Дукач (санний спорт), Володимир Гоза (важка атлетика), Роман Бундз (веслування);

майстри спорту міжнародного класу з кульової стрільби Анастасія Німець, Володимир Пастернак, Святослав Гудзий, Гліб Кігітов, Софія Пакліковська;

учасники IV зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Канвондо-2024, санкарі Андрій Муц, Олександр Олещенко, Дарія Некотєнєва;

гравчині провідного гандбольного клубу «Галичанка»;

представники НОК України, голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський.

Що відомо про організаторів проекту

Intersport – компанія, яка допомагає людям знаходити своє місце в спорті та надавати найкращі рішення для цього. З початком війни Intersport Україна активно допомагає та підтримує дітей. Взимку компанія передала 5966 одиниць якісного зимового одягу та взуття дітям, які втратили батьків через війну — на загальну суму понад 12 млн гривень.