Інженера з технагляду судитимуть за розтрату ₴270 тис. під час будівництва дитбудинку

У Радехівському районі на Львівщині інженер з технагляду затвердив документи щодо будівельних робіт дитячого будинку сімейного типу, однак вказав у них недостовірні дані, що призвело до збитків бюджету на суму близько 270 тис. гривень.

Працівники управління захисту економіки у Львівській області та слідчі Радехівського відділу поліції викрили службовця на тому, що він вніс в акти недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів. Через це фірмі-підряднику виплатили майже 270 тис. гривень, які призначалися для спорудження дитячого будинку сімейного типу.

Розслідування завершене. За ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість) йому загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Вчора, 14 червня, обвинувальний акт скерували на розгляд суду.