Гелікоптер Ібрагіма Раїсі врізався у гору через густий туман

Гелікоптер колишнього президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув 19 травня, врізався у гору через погані погодні умови. Про це йдеться в офіційному звіті щодо розслідування авіакатастрофи, повідомив Reuters у неділю, 1 вересня.

Звіт підготувала вища комісія, якій іранські військові доручили розслідувати авіакатастрофу. У документі сказано, що гелікоптер, який транспортував Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амір-Абдуллахіана, врізався у гору через густий туман.

«Основною причиною катастрофи гелікоптера були складні погодні умови в регіоні», – йдеться у документі.

Зазначимо, що у попередньому звіті, опублікованому наприкінці травня, йшлося про те, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисних дій або замаху.

Нагадаємо, 19 травня, гелікоптер, на борту якого перебував 63-річний Ібрагім Раїсі, здійснив «жорстку посадку». Авіакатастрофа сталась поблизу села Озі, розташованого в лісах Арасбаран у північно-західній провінції Східний Азербайджан. 20 травня віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі в ефірі державного телебачення підтвердив загибель Ібрагіма Раїсі.

Міжнародні правозахисні організації та спеціальні доповідачі ООН звинувачували Ібрагіма Раїсі у злочинах проти людства. За часів його президентства, в Ірані посилили моральні закони, йдеться, зокрема, про зовнішній вигляд жінок та спосіб їхнього життя. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Іран неодноразово звинувачували у постачанні Росії безпілотників Shahed 131 і Shahed 136, якими окупанти систематично атакують Україну.