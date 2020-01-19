Іранський чиновник повідомив умови передачі Україні чорних скриньок літака МАУ

В Ірані заперечили, що збираються передати Україні чорні скриньки з літака компанії «Міжнародні авіалінії України», який збила іранська ракета 8 січня, про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA. За інформацією місцевої влади, Іран самостійно спробує дослідити чорні скриньки.

«Ми намагаємось розшифрувати чорні скриньки тут, в Ірані. Інакше – передамо їх до України чи Франції, але наразі не ухвалили рішення відправити їх до іншої країни», – розповів директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.

Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану – Тегерані – розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс «Тегеран – Київ». На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також двоє пасажирів були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.

Літак МАУ помилково збили іранські військові, сприйнявши його за ворожий об’єкт.

Тіла загиблих у катастрофі українців привезли на батьківщину 19 січня.