16-річний Ламін Ямаль став наймолодшим гравцем, якому вдавалося забити на Євро

Збірна Іспанії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу 2024 переграла збірну Франції з рахунком 2:1 та вийшла у фінал. Іспанці поступалися по ходу матчу, проте зуміли забити два голи впродовж 5 хвилин.

У першому таймі команди показали доволі рівну гру з великою кількістю атак з обох боків. Дещо незвично було бачити активними французів, які донині не забили жодного мʼяча з гри: на груповому етапі пройти далі допомогли автогол та пенальті, в 1/8 – знову автогол, а в чвертьфіналі – серія пенальті. На противагу їм іспанці забили в попередніх матчах на Євро-2024 11 голів.

Проте відкрити рахунок у півфіналі вдалося саме французам: після навісу від Мбаппе на 8 хвилині Коло Муані забив головою. Та вже на 21 хвилині намагання іспанців забити нарешті конвертувалися в успіх – неймовірним ударом здалеку 16-річний Ламін Ямаль зрівняв рахунок у матчі, ставши наймолодшим гравцем, якому вдалося забити у фінальній частині чемпіонатів Європи. Уже за 4 хвилини Дані Ольмо вивів збірну Іспанії вперед.

На початку другого тайму було помітне шалене бажання французів відігратися. Свої сили пробували Чуамені, Дембеле, Мбаппе, Упамекано, проте їм заважали або воротар, або газон, у який пробив головою останній. У свою чергу іспанці не просто намагалися контролювати мʼяч і утримувати рахунок, а й так само вибігати в атаки, проте без особливого загострення.

У середині другого тайму французи організували дуже перспективну атаку, проте іспанці добре зіграли в захисті, Камавінга скинув на Тео Ернандеса, який пробив вище воріт. У другій половині тайму іспанці збільшили статистику володіння мʼячем, а французи – кількість атак. Проте конвертуватися це в ще один забитий мʼяч не вийшло.

У фіналі 14 липня збірна Іспанії зустрінеться або зі збірною Нідерландів, або зі збірною Англії. Другий півфінал відбудеться 10 липня, старт – о 22:00.