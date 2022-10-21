Маєток на вулиці Європейській був побудований наприкінці ХІХ століття

У центрі Хмельницького продали історичну будівлю за 6,5 млн грн, що в чотири рази перевищує стартову ціну. Маєток викупив хмельницький бізнесмен та почесний консул Молдови у Хмельницькій області Микола Скрипковський, який володіє п'ятизірковим готелем «Роял палац».

Як зазначено на сайті Prozorro.Продажі, аукціон відбувся 20 жовтня. Всього на нього зареєструвались три покупці. Стартова ціна лоту становила 1,5 млн грн. Однак покупець Микола Скрипковський запропонував в чотири рази вищу суму від стартової: 6,5 млн грн. Відтак він і переміг у торгах. Наразі сторони повинні укласти угоду.

Згідно з даними на сайті YouControl, Микола Скрипковський є бенефіціарним власником п'ятизіркового готелю «Роял палац», що на вулиці Володимирській. Окрім цього, згідно з інформацією із відкритих джерел, Микола Скрипковський є почесним консулом Молдови у Хмельницькій області. У цьому готелі ж розміщене консульство.

Одноповерховий будинок на вулиці Європейській у Хмельницькому має площу 175 м2. Його збудували наприкінці ХІХ століття. У 2010 році будинок внесли до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Зазначається, що він потребує ремонту.