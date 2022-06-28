Хмельницьку психлікарню виставили на аукціон за 3,7 млн грн
Це вже сьома спроба продати це приміщення
Приміщення Хмельницької обласної психіатричної лікарні продають на аукціоні. Це вже сьома спроба обласної ради продати цю нерухомість. Мінімальна вартість комплексу з декількох будівель становить 3,7 млн грн.
Приміщення колишнього медзакладу виставила на продаж Хмельницька обласна рада, повідомляє сайт «Є». Йдеться про психлікарню №2, що у центрі у села Городище Шепетівського району.
Як вказано на сайті аукціону, загальна площа становить понад 1300 м2. До лоту входить лікувальний корпус, котельня, адмінприміщення, харчоблок, склади. Зазначається, що приміщення у задовільному стані, оскільки там проводили ремонт. Аукціон оголосили 26 червня, закінчитись він має 26 липня.
Це вже не перша спроба продати приміщення психлікарні. Згідно з даними на сайті Prozorro.Продажі, перший такий аукціон оголосили в липні 2020 року, але торги тоді не відбулись через відсутність покупців. Далі облрада ще п'ять разів оголошувала торги, але охочих придбати лот так і не знайшлося. Судячи з цього, це вже сьома спроба продати майно колишньої лікарні.