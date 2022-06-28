Городищенську психіатричну лікарню закрили в квітні 2019 року

Приміщення Хмельницької обласної психіатричної лікарні продають на аукціоні. Це вже сьома спроба обласної ради продати цю нерухомість. Мінімальна вартість комплексу з декількох будівель становить 3,7 млн грн.

Приміщення колишнього медзакладу виставила на продаж Хмельницька обласна рада, повідомляє сайт «Є». Йдеться про психлікарню №2, що у центрі у села Городище Шепетівського району.

Як вказано на сайті аукціону, загальна площа становить понад 1300 м2. До лоту входить лікувальний корпус, котельня, адмінприміщення, харчоблок, склади. Зазначається, що приміщення у задовільному стані, оскільки там проводили ремонт. Аукціон оголосили 26 червня, закінчитись він має 26 липня.

Це вже не перша спроба продати приміщення психлікарні. Згідно з даними на сайті Prozorro.Продажі, перший такий аукціон оголосили в липні 2020 року, але торги тоді не відбулись через відсутність покупців. Далі облрада ще п'ять разів оголошувала торги, але охочих придбати лот так і не знайшлося. Судячи з цього, це вже сьома спроба продати майно колишньої лікарні.