Ірина Калинець та Василь Стус у 1971 році у Львові

Історик, журналіст та військовослужбовець 13-ї бригади НГУ «Хартія» Вахтанг Кіпіані прочитає лекцію «Львівські дисиденти та націоналісти у боротьбі за Україну у 1960-1980-х роках». Відкрита зустріч відбудеться 3 травня в межах святкування Дня міста Львова.

Історик розповість не лише про опір радянській системі у Львові в 1960-1980-х роках. Розмова поєднає минуле і його безпосередній зв’язок із сучасною війною за свободу.

«Як у Львові у 1960-1980-х намагалися виборювати права людини і права нації? Що таке “Арештована Коляда”? Кого з львівських дисидентів називали Іваном Тиктором українського самвидаву? Чи безпечно було їхати поїздом “Сімферополь-Львів”? Скільки років можна було отримати за розповсюдження українського самвидаву?», – відповіді на ці питання можна буде почути на лекції.

Лекція відбудеться 3 травня о 13:00 у новоствореному культурному просторі «Історія», що у приміщенні колишніх Міських залізничних квиткових кас (вул. Гнатюка, 20-22). Для участі потрібно зареєструватися і внести довільний донат на потреби 13-ї Бригади НГУ «Хартія».

Реконструкцією та розвитком культурного простору «Історія» займається Видавництво Львівського медіа форуму. У цьому креативному осередку розповідатимуть найцікавіші історії у найрізноманітніших виявах – через книги, аудіо, подкасти, мистецтво та події. Приміщення ще на етапі реконструкції, але там вже організовують події.

«Історія» організовує лекцію спільно із львівським «Хартія-Хабом» і є вже не першою співпрацею двох організацій, що працюють поруч.

«Нашу першу публічну подію – дні відкритих дверей у лютому – ми також прив’язали до відкриття хабу “Хартії” у будинку навпроти. Коли дві інституції відкриваються майже одночасно на одній вулиці – це явна ознака, що ми маємо діяти разом. Серед наших спільних проєктів був благодійний виступ гурту “Жадан і Собаки”, анонсований книжковий клуб, у якому ми оглядаємо тексти на військову тематику із чинними службов(и)цями Хартії, а також чекаємо на лекцію Вахтанга Кіпіані», – поділився керівник «Історії» та співзасновник Видавництва Львівського медіа форуму Остап Процик.