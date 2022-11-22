Звільнення розташованої на Миколаївщині Кінбурнської коси, за яку ЗСУ в умовах інформаційної тиші ведуть бої, дозволить Україні контролювати виходи до низки портів, збільшити військово-морську активність та потенційно перейти на лівий берег Дніпра на Херсонщині, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Кінбурнська коса розташована за 4 км через протоку від Очакова, дозволяє контролювати вхід у Дніпро, Південний Буг, порти Миколаєва та Херсона. Окупанти також використовували косу для ракетних та артилерійських ударів по Очакову, південній частині Миколаївської області та підконтрольних Україні районів біля Чорного моря. Аналітики зауважили, що Кінбурнська коса також розташована за межами 25-кілометрової зони дії 152-мм артилерії російської армії на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Таким чином, на думку ISW, контроль над Кінбурнською косою дозволив би ЗСУ послабити російські удари по узбережжю, збільшити військово-морську активність у регіоні та потенційно провести операції з переходу на лівий берег під значно меншим вогнем артилерії, ніж у разі переходу через Дніпро.

За даними ОК «Південь», ЗСУ продовжують операцію зі звільнення Кінбурнської коси в умовах інформаційної тиші. Звільнення Кінбурнської коси означатиме повну деокупацію Миколаївської області.