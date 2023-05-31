Президент Росії Володимир Путін намагався применшити значення атаки безпілотників на Москву, «щоб не розкривати обмежені можливості, які він має для помсти Україні». Про це пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки "два-три дні тому" і стверджував, що російські збройні сили продовжують відповідати на "війну" України проти Донбасу, завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі. Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари, а міноборони Росії 30 травня заявило, що російські війська завдали «групи ударів високоточною авіаційною зброєю дальньої дії по центрах ухвалення рішень» в Україні», – пишуть автори звіту.

Аналітики наголошують, що міноборони Росії не заявляло, що нещодавно завдало удару по штабу української військової розвідки, і підтверджень цієї заяви Путіна немає.

«Акцент Путіна на минулих і поточних ракетних ударах є, ймовірно, спробою сигналізувати про те, що Росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації. Путін послідовно відповідає на справжні та ймовірні дії України, віддаючи накази про масштабні ракетні й дронові удари, ймовірно, через нездатність російських військ досягти будь-яких вирішальних ефектів на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як кажуть аналітики, Путін зазначив, що, хоча московські системи протиповітряної оборони «працювали нормально», Росії все ще потрібно «попрацювати» над їх удосконаленням.

Це, за даними ISW, «помітна спроба запобігти критиці з боку російських ультранаціоналістів, які критикували неефективні системи протиповітряної оборони Росії в Москві і в прикордонних регіонах Росії».

Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Владіміра Путіна.

Фахівці проекту OSINTdefender вважають, що серед дронів, які сьогодні атакували Москву були дрони-камікадзе «Бобер», які були спеціально розроблені для ГУР.