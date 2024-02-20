Торік у в українських офісах компанії також були скорочення працівників, хоча й не такі масштабні

У львівській студії розробника відеоігор Gameloft до кінця лютого скоротять 38 працівників. Про це повідомила HR компанії Тетяна Задорожна, пише DOU. Причина скорочень – ринкові умови.

«З урахуванням ринкових умов, компанія змушена оптимізувати ресурси та раціоналізувати деякі проекти на рівні компанії. На жаль, це призвело до скорочення 38 співробітників, але студії у Харкові та Львові залишаються ключовими гравцями у розробці ігор Gameloft», – говорить представниця компанії.

Скороченим працівникам обіцяють оплатити невикористані дні відпустки.

Водночас у компанії повідомили, що скоро українські підрозділи візьмуться за розробку нових проектів, а до львівського офісу вже наступного місяця повернуться демобілізовані колишні працівники, які знову працюватимуть в Gameloft.

Gameloft – світова компанія у сфері розробки та видавництва відеоігор зі штаб квартирою в Парижі та 18-ма студіями в Америці, Європі та Азії. В Україні компанія представлена офісами у Львові та Харкові. Львівська студія заснована у 2014 році. У 2021 році компанія приєдналась до Львівського ІТ Кластера.

За даними профільних видань, скорочення в українських офісах Gameloft відбувалися і впродовж 2022-2023 років. Так, у травні в українських представництвах був 641 працівник проти 650 попереднього року. А вже наприкінці жовтня ішлося про 625 працівників у двох офісах (із них технічних працівників було 495). Станом на зараз, пише DOU, у львівському і харківському офісах Gameloft є близько 600 працівників.