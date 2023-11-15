За останні 12 місяців чверть IT-фахівців в Україні звільнили чи не продовжили контракт. Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проектів за власною ініціативою, а 8% відправляли на бенч (працівник не був задіяний в комерційному проекті) чи в неоплачувану відпустку. Про це йдеться в дослідженні найбільшої ІТ-спільноти України DOU.

Як зазначається, на другому році повномасштабної російсько-української війни ситуація з роботою в ІТ помітно ускладнилася.

Як повідомляється, під скорочення потрапляють як досвідчені фахівці, так і ті, хто лише недавно почав працювати. Найчастіше протягом останнього року без роботи залишилися розробники (26%), QA (30%) і дизайнери (28%).

На бенч чи в неоплачувані відпустки частіше за інших теж відправляють технічних фахівців – DevOps/SRE (11% за останні 12 місяців), QA і Data Scientist/Data Engineer (по 10%), розробників (9%).

Тривалість пошуку роботи наразі зростає, зокрема, 54% респондентів знаходять нову позицію впродовж двох місяців і довше.

Ситуація з роботою впливає і на настрої серед ІТ-спільноти: 42% тих, хто зараз працює, бояться втратити роботу. Водночас IT-фахівці з Києва та ті, хто нині перебуває за кордоном, впевненіші у своїй роботі – близько 40% з них бояться втратити її, в той час, як у Дніпрі та Харкові таких майже половина.

Станом на літо 2023-го перша пʼятірка найбільших IT-компаній в Україні залишалася незмінною, проте команди усіх компаній-лідерів скоротилися впродовж першого півріччя. Загальна кількість українських фахівців EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Evoplay та Luxoft зменшилася майже на 3000 людей.