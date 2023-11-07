Ще у березні-квітні середня зарплата на Львівщині становила 16 тис. грн

У жовтні середня зарплата у Львівській області зросла на 500 грн і сягнула 18 тис. грн. Про це ідеться в аналітичному дослідженні порталу Work.ua.

Також серед областей-лідерів зі зростання зарплат – Дніпропетровська (+500 грн до 17,5 тис. грн) та Одеська (+350 до 17,85 тис. грн). Як інформував ZAXID.NET, ще у березні середня зарплата на Львівщині становила 16 тис. грн (+500 грн до лютого 2023 року).

Водночас на Львівщині зростає і кількість вакансій, ідеться в дослідженні. У жовтні в області було 9766 відкритих вакансій, а у порівнянні із лютим 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ринок праці у Львівській області відновився на 142%.

На заході України загалом спостерігається найбільший приріст робочих місць у порівнянні з довоєнним періодом. Це повʼязано з міграцією бізнесу всередині держави. Так, у Закарпатській області приріст становить 186%, в Івано-Франківській – 173%, у Хмельницькій – 158%, у Чернівецькій області – 154%. Ці області є лідерами по Україні за відновленням ринку праці.