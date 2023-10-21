Розмінування потребує майже третина українських територій

Державна служба зайнятості включила професію сапера до переліку професій і спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. У Львові та області вивчитись на сапера можна у чотирьох навчальних закладах, повідомляє Державна служба зайнятості.

Ваучер на навчання вартістю 27 тис. грн можуть отримати такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи;

учасники бойових дій;

звільнені з військової служби;

люди старші 45 років;

особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

особи з інвалідністю;

особи, які отримали поранення внаслідок військової агресії.

Кандидати повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту, не стояти на обілку як безробітні, не перебувати на пенсії. Ваучери нададуть тим, хто не отримував їх раніше і не проходив перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття упродовж останніх п’яти років.

На Львівщини навчання за професією сапера (розмінування) пропонують чотири навчальні заклади:

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (перепідготовка);

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного (підвищення кваліфікації);

Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС у Дрогобичі (підвищення кваліфікації, перепідготовка);

Навчальний центр імені Василя Вишиваного НГУ – військова частина 3007 у Золочеві (перепідготовка).

Також отримати професію сапера можна в інших навчальних закладах в Україні – у Житомирській академії поліції, у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС в селі Ватутіне на Харківщині, у військовій частині А2641 у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині та у ТзОВ «Центр підготовки гуманітарного розмінування» у Кам’янці-Подільському.

Під час навчання слухачі опановують необхідні знання та навички для безпечної та ефективної роботи з вибуховими речовинами та розмінування територій. Для того, щоб отримати ваучер на навчання, необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн.

За даними порталу robota.ua, заробітна плата сапера в Україні становить від 30 до 45 тис. грн.

Потенційно замінованими внаслідок російського вторгнення в Україну станом на кінець вересня було 174 тис. км2 української території.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості видає ваучери вартістю 27 тис. грн на перенавчання за понад 120 спеціальностями.