Перебувати на обліку в центрі зайнятості можна до трьох місяців

У квітні на одну вакансію, що пропонує Львівський обласний центр зайнятості, припадає один шукач роботи, а рік тому за одне місце змагалися четверо претендентів. Тож, за даними ЛОЦЗ, безробіття на Львівщині суттєво зменшилося.

На початку січня 2023 року на Львівщині послугами служби зайнятості користувалися 5147 безробітних, на початку квітня – лише 3691. У ЛОЦЗ повідомили, що за три місяці спеціалісти служби зайнятості допомогли знайти роботу 2966 людям, серед яких було 2097 безробітних. Загалом упродовж першого кварталу через обласну службу зайнятості роботу шукали 9670 безробітних, яким пропонували 9330 вільних робочих місць і вакантних посад.

Додамо, що згідно з українським законодавством, людина, яка отримала статус безробітного, може перебувати на обліку в центрі зайнятості і отримувати допомогу із безробіття не більше 90 днів (трьох місяців). Виняток є лише для людей, які скоро вийдуть на пенсію – для них термін перебування на обліку становить 360 днів.

Окрім працевлаштування, ще 502 жителі області проходили професійне навчання за допомогою ЛОЦЗ, 39 – брали участь у суспільно корисних, громадських та інших роботах тимчасового характеру, 73 – отримали ваучер на навчання для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.

85 заявників із Львівщини у рамках програми «єРобота» виграли гранти для відкриття або масштабування власного бізнесу на загальну суму 18,9 млн грн і створять 188 нових робочих місць.

Що з вакансіями і зарплатами

Найбільше вакансій на Львівщині на початку квітня – 64% – є для робітничих спеціальностей (потрібні швачки, водії, кухарі, продавці-касири). Середня зарплата для них, за даними ЛОЦЗ, становить 10 555 грн.

Разом з тим, на Львівщині є попит на лікарів різної спеціалізації, інженерів, бухгалтерів, економістів, але кандидатів на такі посади – бракує.

За даними порталу Work.ua, ринок праці в Україні і на Львівщині зокрема справді пожвавився навесні, якщо порівнювати із зимовими місяцями. У березні 2023 на Work.ua розмістили 75 575 вакансій – на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року становить майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року – 91%.

Львівська область у березні була другою після Київської за зростанням числа вакансій – тут додалося 7,5 тис. пропозицій роботи у порівнянні з лютим (+9%). Водночас це утричі менше, ніж було вакансій на Київщині (майже 23 тис. пропозицій).

Найбільше серед західних областей, за даними порталу Work.ua, кількість вакансій зросла в Івано-Франківській області – на 21% у порівнянні з лютим (+2429 пропозицій роботи).

Також у березні, кажуть у Work.ua, у Львівській і Одеській областях, на відміну від інших, зросла середня зарплата – аж на 500 грн (до 16 і 15,5 тис. грн відповідно). Загалом по Україні середня зарплата становить 16 тис. грн.