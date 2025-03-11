Компанія планує залучати до роботи місцевих фахівців

IT-екосистема Genesis відкрила у Львові офіс, в якому на початку працюватимуть близько 100 людей. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили в компанії.

Масштабування продуктової IT-компанії передбачає подальше збільшення кількості працівників у львівському офісі, а також проведення освітніх заходів від Genesis в лекторії офісу.

«Нині в офісі вже працюють команди продуктів компаній OBRIO (Nebula), Promova, Boosters, HOLYWATER, EverHelp, Lift, VP 6037, talantC та представники Genesis Head Office. Команди найматимуть фахівців, що базуються у Львові, до своїх місцевих представництв», – ідеться в повідомленні компанії.

Це перший український офіс компанії поза межами Києва. Також Genesis має офіс у Варшаві.

Співзасновник і CEO Genesis Володимир Многолєтній сказав, що компанія бачить у Львові значний потенціал для розвитку продуктових команд, оскільки тут сформована сильна IT-спільнота та базуються потужні профільні університети.

«Відкриття офісу дозволить нам бути ближчими до місцевих фахівців та сприяти розвитку продуктового IT», – прокоментував він.

В межах освітньої складової в лекторії львівського офісу компанії Genesis у березні пройде Analytics Hackathon.

Довідково. Компанія Genesis з 2022 року входить до Львівського IT-кластеру. У Львові вона вже співпрацює з Українським католицьким університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним університетом «Львівська політехніка».

За підсумками 2023 року компанія Genesis увійшла у топ-10 IT-компаній в Україні за виторгом за даними журналу Forbes. Укладачі рейтингу зазначили, що в останні роки продуктові IT-компанії, до яких належить і Genesis, потіснили за виторгом сервісні.