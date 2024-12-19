Українські ІТ-компанії генерують 4,9% ВВП

Топ-10 найбільших ІТ компаній, які працюють в Україні, у 2023 році мали сукупний виторг у понад 96 млрд грн. Серед них – три глобальні компанії, засновані у Львові: SoftServe, N-iX та Intellias, ідеться в рейтингу, складеному Forbes.

У порівнянні з попередніми подібними рейтингами, продуктові ІТ-компанії почали посувати сервісні. Зміни в тенденціях на користь продуктових компаній, вважають аналітики, зумовлені нестачею клієнтів у сервісних компаній через побоювання іноземних замовників в умовах війни в Україні. Окрім того, через світовий економічний спад скорочуються ІТ-бюджети.

Топ-10 ІТ-компаній в Україні за виторгом у 2023 році очолила компанія SoftServe, чий виторг становив 20-25 млрд. Додамо, що в подібному рейтингу за перше півріччя 2024 року, компанія групи ТОВ «Софтсерв технології» посіла четверту сходинку з доходом 2,836 млрд грн, проте це лише частина групи.

На другому місці в рейтингу Forbes – EPAM Україна з виторгом 18,6 млрд грн. Її виторг за перше півріччя 2024 року становив 8,7 млрд грн, тож аналітики прогнозують, що за підсумками 2024 року виторг EPAM буде приблизно на 6% меншим за торішній.

Третє місце за виторгом у 2023 році посіла компанія Genesis – ідеться про суму в 10,5-13 млрд грн. Даних щодо виторгу компанії за періоди 2024 року поки немає.

Далі рейтинг ІТ-компаній за виторгом у 2023 році виглядає так:

GlobalLogic – 11,4 млрд грн (5,9 млрд грн у першому півріччі 2024 року);

Ajax Systems – 7,5-8,5 млрд грн;

Luxoft Україна – 5,9 млрд грн (2,8 млрд за два квартали 2024 року);

Fintech Band (розробники monobank) – 5,6 млрд грн (2,3 млрд за пів 2024 року);

N-iX – 4,8 млрд грн;

DataArt – 4-4,6 млрд грн;

Intellias – 4,3-4,5 млрд грн.

Частина компаній вказала тільки показник виторгу, інші показники наразі невідомі.

Додамо, що ІТ-сектор формує близько 4,9% українського ВВП, а його частка в експорті сягає 40%.