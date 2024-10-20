У перелік потрапила також одна державна компанія

Профільний портал DOU оприлюднив перелік українських ІТ-компаній, які увійшли до двадцятки найбільших за доходами в Україні. Рейтинг складений на основі інформації сервісу YouControl про доходи ІТ-компаній у першому півріччі 2024 року.

Загалом 20 найбільших ІТ-компаній в Україні отримали понад 38 млрд грн доходу за перше півріччя. Лідирує у переліку ТОВ «Глобалллоджик Україна» з доходом 5,919 млрд грн. А на 20-му місці – ТОВ «Уклон Україна» з доходом 768,46 млн грн.

Львівське ТОВ «Софтсерв технології» посіло четверту сходинку з доходом 2,836 млрд грн. За підсумками 2023 року, зазначає портал DOU, SoftServe посідав 11-те місце в переліку найбільших українських ІТ-компаній. ТОВ «Інститут інформаційних технологій “Інтелліас”» з доходом 2,039 млрд грн опинилося на сьомому місці.

Перша п’ятірка найбільших ІТ-компаній за доходами виглядає так:

ТОВ «Глобаллоджик Україна» – 5,919 млрд грн;

ТОВ «Епам системз» – 5,425 млрд грн;

ТОВ «Епам діджитал» – 3,268 млрд грн;

ТОВ «Софтсерв технології» – 2,836 млрд грн;

ТОВ «Люксофтсолюшнс» – 2,772 млрд грн.

Окрім приватних ІТ-компаній, частина яких є українськими представництвами глобальних компаній, у переліку також є державне підприємство «Документ». Його дохід у першому півріччі 2024 року становив 1,28 млрд грн (11-те місце).

Також у переліку є дві компанії, пов’язані з банківськими розробками. Це ТОВ «Фінтех бенд» (банк mono), що посіло шосте місце з доходом 2,335 млрд грн, і ПрАТ «Український процесинговий центр» з групи «Райффайзен Банку», що посіло 14-те місце з доходом 1,048 млрд грн.