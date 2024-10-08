Офіс має надавати підтримку співробітникам компанії в ЄС

ІТ-компанія Sombra відкрила свій перший офіс у Польщі. Він працює в Кракові у коворкінгу. Новий офіс розрахований лише на 10 працівників. Про це повідомляє профільний портал DOU.

Офіс в Польщі відкрили для підтримки співробітників, які перебувають у країнах ЄС. Загалом це п’ятий офіс компанії та перший у Польщі.

Компанія Sombra заснована у 2013 році і спеціалізується на розробці програмного забезпечення для клієнтів із США, Канади та Європи. Окрім нового офісу в Польщі, компанія також має представництва у Львові, Івано-Франківську, Києві та Медельїні (Колумбія).

CEO компанії є Віктор Чех. Її головний офіс розташований у Львові, а в Івано-Франківську працює розробницький центр. Загалом у Sombra є близько 300 співробітників.