Кафедра буде базовою для понад 250 студентів

В Національному університеті «Львівська політехніка» з’явилася кафедра віртуальної реальності. Вона працюватиме в складі Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ). Таке рішення ухвалене вченою радою університету у п’ятницю, 30 серпня, повідомляє пресслужба ЗВО.

Кафедра віртуальної реальності буде базовою для студентів спеціальності «Комп'ютерні науки». Ідеться про 211 бакалаврів і 54 магістрів, які вже навчаються за спеціальністю. Тут викладатимуть двоє професорів і шестеро доцентів – доктори і кандидати технічних наук.

Поки що кафедра зосередиться на викладанні предметів, що раніше вивчали в Українській академії друкарства, приєднаній до політехніки, сказав перший проректор університету Олег Матвійків.

Утворення кафедри систем віртуальної реальності стало логічним продовженням низки реорганізаційних заходів, додають в університеті. Зокрема, ідеться про створення Навчально-наукового інституту поліграфії та медійних технологій на базі колишньої Української академії друкарства.