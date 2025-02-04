За умови негативного сценарію розвитку подій, з україни можуть виїхати понад 70 тис. технічних спеціалістів

За підсумками 2024 року експортна виручка ІТ-послуг в Україні зменшилася на 4,2%. Ситуація може погіршитись через загрозливі для індустрії міграційні настрої, вважає СЕО Львівського ІТ-кластера Степан Веселовський. Про це ідеться на сайті кластера.

«Близько 5% ІТ-спеціалістів потенційно можуть виїхати з України протягом року, що може стати викликом для економіки в цілому. Адже країну залишать 11,5 тисяч економічно активних громадян», – сказав Степан Веселовський.

Міграційні ризики, вважає він, збережуться навіть після завершення війни – за оптимістичного сценарію, з України виїдуть 19-20 тис. представників галузі, що становить 8% її людського капіталу.

«Найбільш несприятливий сценарій може спричинити відтік практично третини фахівців: це близько 74-75 тисяч спеціалістів. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов’язані з нею, будуть лише посилюватися. А стабільність індустрії напряму впливає на стабільність економіки», – додав Степан Веселовський.

У 2024 році лише чверть українських ІТ-спеціалістів мали позитивні економічні очікування щодо розвитку галузі. Це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли оптимістичні думки висловлювали 35% фахівців. Для порівняння, у 2022 році цей показник сягав 64%. Тобто за період повномасштабного вторгнення частка позитивно налаштованих ІТ-спеціалістів зменшилася у 2,5 рази.

Падіння експорту

За даними Львівського ІТ-кластеру, падіння обсягів ІТ-експорту розпочалося в 2023 році і триває досі. 4,2% зменшення експорту в 2024 році – це недоотримання економікою України 279 млн доларів США. Загалом експортна виручка ІТ-галузі торік становила 6,45 млрд доларів США.

На зменшення обсягів експорту ІТ-послуг першочергово вплинули виклики повномасштабного вторгнення: ризики мобілізації техфахівців, обмеження виїзду за кордон та зміни у податковому навантаженні.

Серед країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023 роком, перша п’ятірка така:

Швеція – 26,7%;

Угорщина – 19,4%;

Італія – 19,0%;

Литва – 18,8%;

Норвегія – 16,7%.

Разом з тим, понад 45% СЕО минулоріч вважали свої компанії «здоровими», на противагу 41% у 2023 році. Але це всі рівно майже вдвічі менше ніж у перший рік війни, коли «здоровими» себе вважали 78% компаній.