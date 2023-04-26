Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні (ліворуч) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (праворуч) на Двосторонній конференції з питань відновлення України в Римі, Італія, 26 квітня 2023

Президент Італії Серджо Матарелла і прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримали якнайшвидший вступ України в Євросоюз і пообіцяли своє сприяння в цьому процесі. Про це вони сказали в середу, 26 квітня, на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Зокрема, президент Італії Серджо Матарелла заявив, що мир за підсумками війни обов’язково має бути справедливим для України, а також висловився за якнайшвидше її приєднання до Євросоюзу.

«Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ», – сказав італійський президент на зустрічі зі Шмигалем у Квіринальському палаці, повідомила «Європейська правда» з посиланням на італійську агенцію ANSA.

Матарелла зазначив, що Італія налаштована повною мірою підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно.

«Захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України – це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особистості. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України», – наголосив президент Італії.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зазначила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ.

«Ми віримо, що майбутнє України з нами, що Україна все більше буде приєднуватися до нашої європейської сім’ї. Ми будемо допомагати робити все, що від нас залежить, щоб прискорити процес вступу», – сказала Мелоні, яку процитував «Укрінформ».

Вона зауважила, що Італія бачить величезні зусилля, яких попри війну докладає український уряд задля того, щоб якомога швидше наблизитися до встановлених Європейською комісією цілей.

«Ми будемо сприяти пришвидшенню перемовин у рамках процесу приєднання до ЄС», – пообіцяла Мелоні.

Вона зазначила, що це стосується політичної підтримки, однак Італія також буде підтримувати приватний сектор України і сприяти співпраці між підприємствами двох держав.

26 квітня у Римі проходить двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ.