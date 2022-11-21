Уряд Італії попросить парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року. Про це заявив міністр оборони Італі Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Il Foglio.

На підставі декрету, термін дії якого закінчується в кінці року, уряд Італії щоразу може направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту.

«Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік. Італія продовжить постачати зброю, як і раніше, в той час і тими способами, які ми узгодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом», – сказав Крозетто.

Раніше цього місяця представник правлячої коаліції повідомив агентству Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які особливо просив Київ.

До слова, у жовтні Італія передала Україні велику партію важкого озброєння. Серед іншого, до неї увійшли 20-30 самохідних артилерійських установок M109L, які є аналогом американської САУ. Італія раніше виробила сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х їх зняли з виробництва.

Крім цього, Україна отримала десятки БМП М113, шість гаубиць PzH 2000, які можуть випустити 20 снарядів лише за 3 хвилини. Вони вражають цілі за 40 км, та дві системи залпового вогню MLRS на гусеничному ходу, який є оновленою версією HIMARS. Ракетний комплекс має гусеничну основу та випускає відразу по 12 ракет.

Італійське медіа припускає, що українські захисники отримали також 120-мм міномети, які використовували військові Маріуполя.