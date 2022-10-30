Україна могла отримати до 30 артилерійських установок M109L

Італія передала Україні велику партію важкого озброєння, до якої увійшли десятки БМП, самохідних артилерійських установок, шість гаубиць та дві системи реактивного залпового вогню. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

За даними італійського видання зброя, яку Києву передав уряд екс-прем’єра Маріо Драгі, увійшла до пакета допомоги ЄС про який було оголошено 17 жовтня.

Серед іншого, до нього увійшли 20-30 самохідних артилерійських установок M109L, які є аналогом американської САУ. Італія раніше виробила сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х їх зняли з виробництва.

Крім цього, Україна отримала десятки БМП М113, шість гаубиць PzH 2000, які можуть випустити 20 снарядів лише за 3 хвилини. Вони вражають цілі за 40 км, та дві системи залпового вогню MLRS на гусеничному ходу, який є оновленою версією HIMARS. Ракетний комплекс має гусеничну основу та випускає відразу по 12 ракет.

Італійське медіа припускає, що українські захисники отримали також 120-мм міномети, які використовували військові Маріуполя. Вони неодноразово були зафіксовані на фото.

Джерела видання зазначили, що операція з переміщення зброї та боєприпасів була суворо засекречена та пройшла без ексцесів.

«Складна операція з переміщення зброє та боєприпасів по Європі відбулась без інцидентів у найсуворішій таємниці. Її результат не лише військовий, але насамперед політичний – уряд Драгі зробив важливий вибір щодо позиції у міжнародному конфлікті. Тепер уряд Мелоні має визначитися, продовжувати цю лінію чи ні», – пише видання.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наприкінці жовтня заявила, що новий уряд Італії не має наміру піддаватися на шантаж з боку російського президента Владіміра Путіна та продовжить підтримувати Україну.