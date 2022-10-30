САУ 2С7 «Піон» ЗС України

Завдяки західним поставкам та власним безпілотникам Збройним силам України вдалося отримати артилерійську перевагу над російськими силами на півдні. Про це пише видання The New York Times із посиланням на українських командирів та військових аналітиків.

Зазначається, що завдяки високоточній зброї і снарядам, а також різним безпілотникам, українські військові знищують на півдні велику кількість особового складу та техніки.

Влітку на Донбасі Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український. Наразі в Херсонській області кількість снарядів зрівнялась, але українська армія має перевагу завдяки точності та дальності.

«Зараз у Херсоні українські командири кажуть, що сторони стріляють приблизно рівною кількістю снарядів, але українські удари є не лише більш дальніми, а й точнішими завдяки ракетам із супутниковим наведенням та артилерійським снарядам, наданим Заходом», – пише NYT.

Видання зазначає, що українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого США і союзниками.

Також зазначено, що зростаюча перевага України в артилерії уможливила повільний прогрес на півдні в напрямку Херсона. Зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу боєприпасів.

«Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф… Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально», – запевнив співрозмовник видання з-поміж українського військового командування.