Дві гаубиці вже відремонтували, ще дві транспортують у Литву на ремонт

Литва відремонтує для України щонайменше 12 німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Дві вже повертаються в Україну після ремонту, ще дві везуть в Литву. Про це у суботу, 29 жовтня, повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, Литва й надалі продовжить ремонт німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, які були пошкоджені під час військових дій в Україні.

«Дві після ремонту прямують до України і ще дві зараз транспортують до Литви. Заплановано відремонтувати у Литві щонайменше 12 гаубиць», – заявив міністр.

PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм САУ розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998. Вона має ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних зарядів плюс сучасну систему наземної навігації.

Зазначимо, що перші німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 ЗСУ отримали у червні.

Нагадаємо, напередодні Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів.