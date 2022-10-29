Загалом ЗСУ мають отримати 39 броньованих машин ACSV

До Європи почали прибувати канадські броньовані машини бойової підтримки ACSV, які призначені Україні. Збройні Сили України мають отримати 39 цих броньованих машин, повідомило 28 жовтня видання «Мілітарний».

Бронемашини відразу направляють на полігони Європи, де українські військові мають пройти підготовку.

Напередодні у Вінніпезі прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що упродовж місяця Україна отримає всю партію цих бронемашин. В його офісі уточнили, що на транспортування усіх автомобілів знадобиться близько місяця.

«Оголошені нами влітку 39 броньованих автомобілів для України сьогодні почали прибувати до Європи, де триває навчання українських сил», – сказав Трюдо.

Він пообіцяв, що Канада продовжить підтримувати Україну в її війні з Росією.

«Як і українці, канадці непохитні у своїй рішучості протистояти Путіну», – наголосив прем’єр-міністр.

Уряд Канади оголосив про намір передати Україні 39 сучасних броньованих автомобілів канадського виробництва наприкінці червня. Вони замовлялися для Збройних сил Канади, але були перенаправлені на потреби оборони України.

Зазначається, що Армія Канади замовила 360 броньованих машин бойової підтримки (ACSV) у восьми варіантах у рамках контракту на 3 млрд доларів.

Угода про постачання Збройним силам України броньованих машин, які призначені виключно для транспортування військ, буде супроводжуватися пакетом технічної підтримки виробником General Dynamics Land Systems-Canada.