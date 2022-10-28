Литовські енергокомпанії відреагували на обстріли росіянами критичної інфраструктури України

Литовські компанії направили в Україну обладнання на суму близько 100 тис. євро для ремонту електропідстанцій та газопроводів, пошкоджених внаслідок обстрілу російською армією, повідомив оператор системи передачі електроенергії Литви Litgrid.

«У зв'язку з цілеспрямованими російськими руйнуваннями енергетичної інфраструктури України компанії Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100000 євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів. Допомога буде надана через неурядову організацію Blue/Yellow», – йдеться в повідомленні.

In view of Russia's targeted destruction of Ukraine's energy infrastructure, Litgrid and Amber Grid have urgently shipped equipment worth almost €100,000 to repair damaged electricity substations and gas pipelines. The aid will be channeled through the NGO Blue/Yellow. pic.twitter.com/5UjkG45gHS — Litgrid (@Litgrid) October 28, 2022

Нагадаємо, з 10 жовтня Росія здійснює атаки по території України з метою пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Росіяни б’ють ракетами і дронами-камікадзе по ТЕС, ТЕЦ і електропідстанціях. Через це в Україні останнім часом аварійно відключають електроенергію.