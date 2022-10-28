Литва надала Україні обладнання для ремонту електропідстанцій і газопроводів
Сума допомоги склала 100 тис. євро
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Литовські компанії направили в Україну обладнання на суму близько 100 тис. євро для ремонту електропідстанцій та газопроводів, пошкоджених внаслідок обстрілу російською армією, повідомив оператор системи передачі електроенергії Литви Litgrid.
«У зв'язку з цілеспрямованими російськими руйнуваннями енергетичної інфраструктури України компанії Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100000 євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів. Допомога буде надана через неурядову організацію Blue/Yellow», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 10 жовтня Росія здійснює атаки по території України з метою пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Росіяни б’ють ракетами і дронами-камікадзе по ТЕС, ТЕЦ і електропідстанціях. Через це в Україні останнім часом аварійно відключають електроенергію.
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